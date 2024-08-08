В Федеральном бюро расследований (ФБР) США подтвердили проведение следственных действий в доме бывшего военного разведчика и экс-главного инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера. Об этом, ссылаясь на представителя ФБР Сары Руан, сообщает ТАСС.

По ее словам, сотрудники бюро находятся в доме Риттера на улице Довер-драйв в Делмаре в штате Нью-Йорк. Их действия проходят с идущим федеральным расследованием.

Сам Риттер пока не ответил на просьбу агентства дать комментарий по поводу происходящего.

До этого филиал NBC телеканал News Channel 13 сообщил, что агенты ФБР провели обыск в доме Риттера.

В начале июня США не позволили экс-разведчику Риттеру отправиться в Россию на ПМЭФ. Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет. Он уточнил, что на вопрос почему, офицеры таможенно-пограничной службы ответили, что «по приказу Госдепартамента». Никакой дополнительной информации они не предоставили.

Ранее экс-разведчик США предрек, что станет с Украиной после поражения в конфликте.