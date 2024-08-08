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Раненый военкор Поддубный находится в реанимации

ТАСС: военкор Поддубный находится в реанимации Курской областной больницы

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Валерий Мельников/РИА Новости

После ранения, полученного в Курской области, военкор Евгений Поддубный находится в отделении реанимации Курской областной больницы. Об этом сообщает ТАСС.

В ожоговом отделении больницы, куда привезли раненого журналиста, сообщили, что он был доставлен в тяжелом состоянии, в настоящее время врачи борются за его жизнь в реанимации.

7 августа стало известно, что в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Журналист работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Изначально предполагалось, что Поддубный не выжил, однако позже появилась информация о том, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Telegram-каналу Baza удалось связаться с военнослужащими, которые нашли раненого военкора. Они рассказали, что у Поддубного сильные ожоги, из-за полученных травм он плохо говорит. При нем нашли документы, позволившие его идентифицировать.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность нападением на военкора Поддубного.

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