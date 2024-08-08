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Крупный бизнес начал активно пользоваться нейросетями

Крупный бизнес в два раза чаще МСП обращается к нейросетям

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Depositphotos

Крупный бизнес в два раза чаще обращается к использованию ИИ по сравнению с МСП. Это показало исследование Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, общее число обращений к ИИ-ассистенту — CoPilot — составило более 30 миллионов в месяц. Среди предприятий малого и среднего бизнеса 38% клиентов обращаются к помощи нейросетей в работе, в то время как у крупного бизнеса этот процент в среднем выше 75%, а отдельно в enterprise-сегменте — выше 90%.

Также отличаются наиболее востребованные роли AI-ассистента. Наиболее часто среди специальных ролей используют директора по продажам и юриста. У крупного бизнеса большей популярностью пользуется HR-роль, у малого и среднего бизнеса — роль маркетолога.

Крупный бизнес чаще всего повторно обращается к ролям IT-консультанта, фронтенд и бэкенд-разработчика и креативного писателя.

«Крупный бизнес становится хедлайнером использования нейросетей для решения бизнес-задач, что вполне логично. Среди причин — необходимость в автоматизации рутинных операций, концентрации на стратегических задач и неготовность тратить ресурсы на то, что можно оцифровать, большое количество данных, которыми оперирует бизнес в ежедневном режиме. Также важно отметить, что внутри бизнеса «евангелистами» использования нейросетей становится именно мидл и топ-менеджмент, который предлагает сотрудникам активно использовать нейросети для решения своих задач», — прокомментировал Александр Вартанян, директор по маркетингу Битрикс24.

Ранее выяснилось, что в России наблюдается кадровый голод IT-специалистов.

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