Торговые центры стали лидерами среди самых дружелюбных мест для посетителей с животными

Торговые центры вместе с кафе и ресторанами стали самыми дружелюбными общественными местами по отношению к гостям с животными. Это показало исследование ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только 28% жителей столицы считают, что сотрудникам объектов торговой недвижимости стоило бы быть более расположенными к посетителям с домашними питомцами. Менее дружелюбными к владельцам четвероногих оказались операторы общественного транспорта (36% опрошенных советуют им быть дружелюбнее), такси (39%) и отелей (47%).

Каждый пятый москвич (17%) сегодня ходит в торговые центры вместе с домашними питомцами. При этом половина жителей города (56%) не берут своих любимцев в общественные места и только 15% респондентов считают, что в городе достаточно мест, куда можно прийти со своими питомцами. Каждый десятый москвич (12%) отметил, что таких мест в последнее время стало больше.

У половины москвичей, владеющих домашними животными, сегодня дома живут кошки (52%), у трети (33%) — собаки, у каждого десятого москвича (8%) — грызуны, у каждого двадцатого жителя столицы (5%) — рыбки, у 3% — птицы. Чаще всего москвичи покупают домашних питомцев (42%) у заводчиков, подбирают бездомных животных на улице (24%), берут у друзей и знакомых (16%). Только 5% опрошенных сказали, что взяли питомца из приюта.

Большинство москвичей (62%) каждый месяц тратят на питомцев от 1000 до 5000 рублей, 17% — меньше 1000 рублей, 15% — больше 5000 рублей, 6% — больше 10000 рублей. Три четверти участников опроса (74%) также сказали, что оформили для своих питомцев ветеринарный паспорт. Еще 83% регулярно водят их к ветеринару. Ежегодные расходы на ветеринара у трети москвичей (30%) составляют от 1000 до 5000 рублей, у каждого пятого москвича (20%) — более 5000 рублей, у 17% — больше 10000 рублей, у 16% — меньше тысячи рублей.

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