Депутат Госдумы заявил, что военкор Поддубный жив

Военный корреспондент Евгений Поддубный, о гибели которого сообщалось ранее, жив. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал он.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев также сообщил, что Поддубный выжил при атаке в Курской области. По его словам, журналист получил ожоги и травму головы. Как заявил Царев, теперь Поддубный «будет долго жить».

Одним из первых о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

7 августа Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. По информации Царева, украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находился военкор.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено. По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее Белый дом прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область.