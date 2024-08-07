Депутат Госдумы сообщил о гибели военкора Поддубного

Стало известно о гибели военкора Евгения Поддубного. О гибели репортера ВГТРК сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале.

Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

«Пусть сообщат официально», — написал парламентарий.

Также о гибели военкора написали несколько Telegram-каналов. В их числе — «МИГ России» и «Два майора».

Военкор Юрий Котенок написал, что информация о гибели Евгения Поддубного подтвердилась.

«Очень тяжелая новость. Царствие Небесное», — отметил он в своем Telegram-канале.

До этого Котенок уточнил, что поступает информация о гибели военкора Поддубного, но официального подтверждения смерти журналиста пока нет.

Евгений Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».