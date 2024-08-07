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Первая группа жителей курского приграничья прибыла в Орловскую область

Курский губернатор Смирнов: первая группа жителей обустроилась под Орлом

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Первая группа жителей приграничных районов Курской области благополучно добралась до места размещения под Орлом. Об этом сообщил врио курского губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Прошедшей ночью была оперативно организована отправка первой группы жителей приграничья в Орловскую область», — написал он.

По словам Смирнова, его коллега, губернатор Орловской области Андрей Клычков, рассказал, что люди уже доехали до места размещения, обустроились. Врио курского губернатора добавил, что «ближайшие соседи» готовы принять всех желающих.

Он отметил, что уже есть договоренность об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей. Кроме того, пострадавших собираются направлять на лечение в столичные клиники.

Смирнов уточнил, что со многими главами регионов находится в постоянном контакте.

Так, помощь Курской области Ленинградская направит строителей и медиков. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко. До этого стало известно, что власти Санкт-Петербурга отправят врачей в Курскую область для помощи пострадавшим от обстрелов.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

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