На Кубани спасли туристов, катамаран с которыми ушел под воду

На Кубани отдыхающие едва не ушли на дно водоема из-за неуправляемого катера. Об этом сообщает Кубань 24.

Инцидент произошел недалеко от пляжа базы отдыха в станице Голубицкой. Как рассказали сами пострадавшие, они отправились на прогулку на катамаране, но в какой-то момент начались проблемы с управлением.

В результате отдыхающие оказались далеко от берега. Спустя некоторое время средство передвижения стало заполняться водой и в результате ушло на дно.

Спасатели быстро прибыли на место и помогли пострадавшим выбраться из воды. На борту катамарана находились трое взрослых и двое детей.

Туристы обратились в полицию. По словам путешественников, какой-либо компенсации или извинений от владельцев плавательного средства они не получили.

До этого в Краснодарском крае иностранец вместе с двумя родственниками ушел под воду после катания на катере. Из-за резкого поворота компания упала и молодой человек не умел плавать, поэтому пытался зацепиться за дядей, но в итоге утащил их на дно.

Ранее в Тюменской области ребенка на самодельном плоту унесло течением.