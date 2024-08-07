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Россиянка призналась, что «не заметила, как случайно ранила соседа»

Пермячка случайно ранила сосед ножом, когда обнимала сожителя

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Shutterstock

Жительница Перми ранила соседа по коммуналке ножом, когда пыталась высвободиться из объятий сожителя. Об этом сообщает издание URA.ru.

Как рассказала осужденная, когда она пришла домой, то увидела на столе нож и решила положить его на место. В этот момент к ней подошел сожитель, обнял ее и потребовал объяснений по поводу ее позднего возвращения домой. Все время в руках у женщины был нож. Потерпевший пояснил, что он хотел утихомирить ссорящуюся пару, зашел в их комнату и получил удар в грудь.

Женщина утверждает, что вырывалась из объятий сожителя, когда сосед приблизился к ним, и «даже не заметила, как ранила мужчину».

Потерпевший признался, что не держит на соседку зла.

Свердловский районный суд признал пермячку виновной в нападении на соседа и приговорил к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет.

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