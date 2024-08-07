Московские полицейские поймали двух мужчин с крупной партией сильнодействующего вещества

В Москве полицейские поймали подозреваемых в незаконном обороте прегабалина. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, подозреваемых в незаконном обороте вещества задержали возле одного из домов на Судостроительной улице. В ходе досмотра двух мужчин у них обнаружили восемь свертков с капсулами, в которых содержался сильнодействующий прегабалин. Позже аналогичное вещество массой более двух килограммов обнаружили в жилище задержанных.

Следствие считает, что изъятое вещество предполагаемые злоумышленники планировали продать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обоих фигурантов заключили под стражу.

До этого в Москве задержали курьеров, забравших более 72 кг прегабалина из пункта выдачи заказов. Злоумышленники признались, что сильнодействующее вещество они собирались реализовывать на территории столицы.

Ранее полицейские поймали группу наркоторговцев и изъяли пять тысяч доз в Приамурье.