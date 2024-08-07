Очевидец атаки на Суджу рассказал, как прятался от обстрелов в подвале

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Суджа в Курской области началась с ночного обстрела кассетными снарядами. Об этом очевидец Евгений рассказал «Ленте.ру».

По словам Евгения, до этого украинские солдаты обстреливали и атаковали дронами, но особенно интенсивно — в конце июля — начале августа.

«Последние две недели нас очень сильно атаковали дронами, разнесли все заправки», — уточнил он.

По словам Евгения, в ночь на 6 августа их разбудили громкие хлопки: противник стрелял кассетными снарядами, примерно через час где-то рядом прозвучал особенно громкий взрыв. Тогда мужчина с женой и ребенком быстро спустились в подвал, где они прятались до семи утра.

Утром семья решила уехать к родственникам в Курск, примерно за 100 км. В какой-то момент они услышали, будто осколки бьют по машине. Тогда Евгений поехал еще быстрее.

Очевидец подчеркнул, что в Судже сейчас нет связи, так как «все разбомбили».

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Вечером военное ведомство заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».