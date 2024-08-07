Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидец атаки на Суджу рассказал, как прятался от обстрелов в подвале

Житель Суджи рассказал, как ВСУ стреляли по городу из минометов и РСЗО «Град»

close
100%
«Алексей Смирнов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Суджа в Курской области началась с ночного обстрела кассетными снарядами. Об этом очевидец Евгений рассказал «Ленте.ру».

По словам Евгения, до этого украинские солдаты обстреливали и атаковали дронами, но особенно интенсивно — в конце июля — начале августа.

«Последние две недели нас очень сильно атаковали дронами, разнесли все заправки», — уточнил он.

По словам Евгения, в ночь на 6 августа их разбудили громкие хлопки: противник стрелял кассетными снарядами, примерно через час где-то рядом прозвучал особенно громкий взрыв. Тогда мужчина с женой и ребенком быстро спустились в подвал, где они прятались до семи утра.

Утром семья решила уехать к родственникам в Курск, примерно за 100 км. В какой-то момент они услышали, будто осколки бьют по машине. Тогда Евгений поехал еще быстрее.

Очевидец подчеркнул, что в Судже сейчас нет связи, так как «все разбомбили».

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Вечером военное ведомство заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами