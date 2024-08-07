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Свердловчанин отсудил 700 тысяч рублей за травму на работе

Житель Екатеринбурга отсудил у завода 700 тысяч за травму на работе

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Shutterstock

Житель Екатеринбурга через суд взыскал компенсацию морального вреда за травму, полученную на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина получил травму в январе 2022 года, выполняя свои обязанности на заводе, где он с 2016 года работал водителем.

Как установила проверка ведомства, потерпевший поставил «Камаз» для погрузки оборудования. Вскоре шофер поднялся в кабину при помощи вилл автопогрузчика, и, поскользнувшись, упал, оказавшись придавленным оборудованием. В результате екатеринбуржец получил травму, повлекшую утрату профессиональной трудоспособности на 40%.

В прокуратуре отметили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ, отсутствие контроля за их выполнением.

Суд взыскал с завода в пользу мужчины 700 тысяч рублей, потерпевший получил выплату.

Ранее житель Братска отсудил почти полмиллиона за травму руки на производстве, из-за которой он лишился возможности работать.

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