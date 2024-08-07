Очевидец атаки на Суджу рассказал о спасении из города

Очевидец событий в Судже Евгений рассказал «Ленте.ру», что атака украинских войск на город в Курской области началась с обстрела кассетными снарядами около трех часов ночи.

По словам мужчины, через час произошел громкий взрыв, после чего он вместе с семьей спустился в подвал, где они прятались до семи утра.

Евгений отметил, что город обстреливался, а также подвергался атакам дронов и раньше, однако «это было терпимо». По его словам, до массированной атаки 6 августа люди все равно оставались в городе, однако, как утверждает мужчина, до этого у него было предчувствие, что что-то произойдет. Евгений уточнил, что последние две недели Суджу очень сильно атаковали беспилотниками, в результате чего были разрушены заправки в городе.

Утром он вместе с семьей решил уехать к родственникам в Курск, расположенный примерно в 100 километрах по трассе. По словам Евгения, в самом начале атаки люди не понимали, что происходит. По пути семья заметила разбитую подстанцию и горящую возле нее газовую трубу, а после поворота налево перед глазами предстала будничная утренняя картина — «кто-то стоял на остановке, кто-то шел».

После того, как машина Евгения выехала к переезду, произошел громкий взрыв. По его словам, было чувство, будто осколки полетели по машине. Мужчина нажал на газ и поехал быстрее. В Судже остались бабушка и дедушка жены Евгения, которые не хотели уезжать.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Около 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Кроме того, в течение всего дня украинские войска обстреливали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Суджа, где пострадали несколько человек и были повреждены жилые дома. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит на попытку прорыва украинских войск в Курскую область.