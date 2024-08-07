Стало известно о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины

Инфраструктура получила повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Повреждена <…> инфраструктура», — написал он.

Лукашук не уточнил подробности происшедшего и не назвал число поврежденных инфраструктурных объектов.

По информации украинского официального ресурса для оповещения населения, в среду, 7 августа, в регионе дважды объявляли воздушную тревогу.

Минувшей ночью украинское издание «Общественные новости» сообщало, что в городе Хмельницком на Украине произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.