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Задержанных в Нижнем Тагиле газовиков отправили домой

Суд отправил под домашний арест газовиков взорвавшегося в Нижнем Тагиле дома

Суд отправил под домашний арест газовиков компании «Газэкс», которая обслуживала взорвавшийся в Нижнем Тагиле дом — троих мужчин обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Александра Ерыкина была направлена под домашний арест до 1 октября. Следствие считает, что она и еще двое сотрудников «Газэкс» ответственны за совершение преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ — из-за их непрофессиональных действий произошло ЧП со взрывом и обрушением подъездов в жилом доме.

До этого в Нижнем Тагиле сотрудника газовой службы отправили под домашний арест до 1 октября по делу об обрушении части дома.

До этого два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее жильцы рассказали о ситуации в доме в Нижнем Тагиле перед взрывом.

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