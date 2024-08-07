Арестованная гражданка России и США призналась в помощи ВСУ

Гражданка России и США Ксения Карелина, которую арестовали по обвинению в государственной измене, признала свою вину. Об этом журналистам сообщил после заседания ее адвокат Михаил Мушаилов, передает ТАСС.

Очередное заседание по делу Карелиной состоялось 7 августа в Свердловском областном суде.

«Признает», — сказал адвокат, отвечая на вопрос о том, признает ли его подзащитная свою вину.

Свердловский областной суд 20 июня начал рассмотрение дела Карелиной, обвиняемой в государственной измене.

О задержании девушки стало известно 20 февраля. По данным ФСБ РФ, 33-летняя гражданка США и Российской Федерации с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее молодой человек задержанной за госизмену американки Ксении попросил молиться о ее освобождении.