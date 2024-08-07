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Жителей Ростова-на-Дону предупредили о новом шторме

Логвиненко: режим повышенной готовности для коммунальных служб Ростова продлен

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Silas Stein/dpa/Global Look Press

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале, что режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб города продлен до 12:00 часов мск 8 августа.

«Основанием послужило очередное штормовое предупреждение. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца суток 7 августа», — отметил Логвиненко.

Он также посоветовал жителям во время непогоды соблюдать меры личной безопасности.

До этого научный руководитель Росгидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на юге РФ ожидаются сильные дожди и порывы ветра скоростью от 15 до 25 м/с.

Сильные дожди ожидаются в Краснодарском крае, Крыму, а также во всем Северо-Кавказском федеральном округе, кроме Дагестана, где, помимо дождей и сильного ветра, ожидается град, в Челябинской, Свердловской областях и Тюменской областях на Урале, а также в Приморье.

Ранее Вильфанд назвал лето 2024 года «обычным», близким к норме.

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