Суд оставил под арестом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу экс-замминистра обороны Тимура Иванова о смягчении меры пресечения и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказала судья.

Аналогичное решение было вынесено и после рассмотрения жалобы бизнесмена Сергея Бородина.

Таким образом, Иванов и Бородин пробудут в следственном изоляторе до 23 сентября.

До этого сообщалось, что Иванов 7 августа примет участие в заседании Мосгорсуда по вопросу его содержания под стражей по видеосвязи из СИЗО. В среду в суде заметили телеведущую Марию Китаеву, которая является гражданской женой бывшего первого заместителя главы Минобороны РФ.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд не нашел медицинских препятствий к содержанию Иванова в СИЗО.