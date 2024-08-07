В суде заметили гражданскую жену экс-замминистра обороны Иванова

Телеведущая Мария Китаева пришла в Мосгорсуд, который рассматривает жалобу на продление ареста бывшему первому заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Китаева — гражданская супруга Иванова — отказалась от общения с журналистами в ходе посещения суда.

До этого сообщалось, что Иванов 7 августа примет участие в заседании Мосгорсуда по вопросу его содержания под стражей по видеосвязи из СИЗО. В среду Мосгорсуд проверит законность продления срока содержания Иванова в следственном изоляторе до 23 сентября.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого сожительница Иванова переоформила свои люксовые автомобили на других лиц.