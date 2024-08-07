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В Курскую область выехали медики из Москвы

Врио губернатора Курской области Смирнов: в регион выехали медики из Москвы

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milinfolive/Telegram

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что в регион выехали медики из Москвы.

«В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь», — поделился глава региона.

Он добавил, что региональный штаб в Курской области работает круглосуточно.

До этого Смирнов сообщал, что ночью доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе, где идет отражение атаки украинских войск, он держит ее на личном контроле.

Украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 8:00 мск. Министерство обороны РФ заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции ВС РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее военкор Поддубный заявил о сложной обстановке в курском приграничье после атаки ДРГ.

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