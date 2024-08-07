Диетолог назвала идеальные варианты завтрака

Завтрак является одним из самых важных приемов пищи, поэтому его важно делать сбалансированным. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«В большинстве случаев люди едят два-три яйца, одну-две сосиски, пьют кофе — и побежали. Иногда еще лаваш добавляют. А если человеку сказать, что можно есть одно-два яйца, обязательно добавить овощную порцию (не менее 150 г) и кусок цельнозернового хлеба (30-40 г) с маслом или тонким слоем спреда, запить чаем (чашкой). Вот тогда человек наестся», — сказала диетолог.

По ее словам, идеально на завтрак также подойдет омлет с добавлением яичного белка, в этом случае прием пищи будет белковым и питательным. При этом от добавления большого количества желтка она советует отказаться, потому что они представляют собой сильный желчегонный стимулятор. Дианова также посоветовала придерживаться правила тарелки, чтобы получать с едой нужные для организма вещества.

Врач-терапевт, диетолог Марина Баяндина до этого говорила, что правило тарелки является самым простым и эффективным способом питаться правильно. Чтобы понять принцип этой модели здорового питания, врач советует представить тарелку обычного диаметра (24-26 см) и мысленно разделить ее на три сектора. Первый, который будет занимать половину тарелки, нужно заполнить разнообразными овощами. Еще четверть — правильными углеводами — цельнозерновыми крупами долгой варки, цельнозерновым хлебом, макаронами из твердых сортов пшеницы. Оставшуюся часть нужно оставить под жиры и белки.

Ранее были названы два секрета, которые помогают есть меньше.