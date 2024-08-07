В Курской области отменили массовые мероприятия на фоне атак ВСУ

В Курской области отменили проведение всех массовых мероприятий. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, решение приняли в оперативном штабе.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области. В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

В ночь на 7 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Курской области в результате масштабной атаки украинских вооруженных сил пострадали шесть детей.

В течение дня атаки на регион продолжаются. Подробнее об атаках на регион — в материале «Газеты.ru».

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил о сложной обстановке в курском приграничье после атаки ДРГ.