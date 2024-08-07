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В Курской области тысячи жителей уехали из-за боевых действий

Смирнов: организован вывоз жителей из обстреливаемых территорий Курской области

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он назвал ситуацию в регионе контролируемой. По его словам, в течение суток из зоны боевых действий в Курской области выехало несколько тысяч человек.

«Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения (ПВР) и обеспечили их всем необходимым, работают психологи», — написал Смирнов.

Он отметил, что в ПВР сейчас размещены 302 человека. Всего за минувшую ночь на территории региона были развернуты новые ПВР на более 2500 мест.

До этого Смирнов сообщил, что ночью он доложил президенту РФ Владимиру Путину о нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область. Врио губернатора подчеркнул, что лидер страны держит ситуацию на личном контроле.

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. Министерство заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции армии РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил о сложной обстановке в курском приграничье после атаки ВСУ.

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