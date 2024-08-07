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Путину ночью доложили о нападении ВСУ на Курскую область

Смирнов: доложил Путину о ситуации в Курской области, он держит ее на контроле

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Александр Казаков/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ночью доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе, где идет отражение атаки украинских войск, он держит ее на личном контроле. Об этом Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

Президент пообещал оказать Курской области поддержку «по всем направлениям», отметил он.

Глава региона также рассказал, что региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Обстановку в области он назвал контролируемой.

Власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, также работают психологи.

Он добавил, что в регион приехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. Министерство заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции ВС РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что ВСУ продолжают подтягивать крупные силы к переднему краю. Ситуацию на границе он назвал сложной.

Ранее в Курской области рассказали о фейковом видео с зовущим в военкомат губернатором.

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