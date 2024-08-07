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В Оренбурге задержан россиянин по обвинению в призывах к терактам

ФСБ задержала жителя Оренбурга по обвинению в призывах к терактам

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Андрей Стенин/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Оренбурга, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению терактов. Об этом сообщает «Оренбург медиа» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спецслужба рассказала, что 49-летний уроженец Оренбурга публиковал в своем Телеграм-канале материалы в поддержку запрещенного в России террористического сообщества (какого именно, не уточняется). Россиянин, как утверждается, называл деятельность сообщества правильной и нуждающейся в поддержке.

По данным ФСБ, тексты оренбуржца содержали признаки оправдания и одобрения практики терроризма. Мужчина также призывал к осуществлению насильственных и разрушительных действий, резюмировали в спецслужбе.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»). Ленинской районный суд отправил россиянина под стражу.

Ранее жителя Омска приговорили к 16 годам колонии за организацию террористического сообщества.

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