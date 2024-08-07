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В Екатеринбурге мальчик сбежал, опасаясь наказания за угон автомобиля

На Урале ищут мальчика, который угнал с товарищем автомобиль и сбежал

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Shutterstock

В Екатеринбурге разыскивают школьника, который сбежал, опасаясь уголовной ответственности за угон. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным Telegram-канала, 13-летний Вова с Уралмаша решился на побег после того, как его старшего приятеля осудили за угон. Вдвоем молодые люди похитили чужой автомобиль, чтобы покататься, но были пойманы полицией.

Недавно мальчика пригласили вместе с матерью на беседу в следственный комитет. Не дожидаясь разговора с сотрудниками СК, он сбежал из отдела и перестал выходить на связь. Беглеца ищут уже четвертый день.

Известно, что на момент побега школьник был одет в светло-серую футболку, черный свитшот с белым принтом, черные штаны с белыми лампасами, черные кеды и белую бейсболку.

Ранее в Тюмени девочка сбежала из больницы и скрывалась пять дней, потому что не захотела идти на прием к врачу.

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