Власти Петербурга направят медиков в Курскую область

Власти Санкт-Петербурга отправят врачей в Курскую область для помощи пострадавшим от обстрелов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Созвонился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Договорились направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим», — написал Беглов.

Губернатор также заявил о готовности принять детей из Курской области в Санкт-Петербурге.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. Вечером военное ведомство страны заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.