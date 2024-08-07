Иностранка перевезла в РФ 60 кг кокаина по просьбе возлюбленного и отправилась в колонию

В Санкт-Петербурге 39-летнюю гражданку Молдовы и Румынии Мариану Тивалт приговорили к уголовному сроку за сбыт 60 кг кокаина. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Согласно предварительному расследованию, в 2021 году сожитель осужденной, гражданин Албании, и его друзья (находящиеся на территории Италии и причастные к незаконному обороту наркотических средств в странах Евросоюза и РФ) попросили Тивалт выполнить работу в Петербурге. По словам Лебедевой, женщина знала, что дело связано с распространением запрещенных веществ, но якобы ее партнер выразил готовность взять на себя всю ответственность, если у нее возникнут проблемы с заданием.

До вынесения приговора Тивалт отказывалась признавать вину и утверждала, что приехала в город делать процедуру экстракорпорального оплодотворения. После того как суд и присяжные пришли к мнению, что женщина виновна, и ее приговорили к 16 годам наказания в исправительной колонии общего режима, Тивалт раскаялась, признала вину и пояснила, что сожитель ее обманул.

Ранее петербуржец, хранивший в гараже наркотики и револьвер, получил 21 год колонии.