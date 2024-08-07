Литва отправила к границам с РФ и Белоруссией «зубы дракона»

Литва закупила противотанковые ежи и «зубы дракона», их направили к границе с Россией и Белоруссией для установки. Об этом сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас в эфире национального радио LRT, передает ТАСС.

Он рассказал, что страна закупила «средства контрмобильности» у отечественных производителей за €4 млн.

«Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — сказал Касчюнас.

Открытие первого участка, где будут храниться оборонительные сооружения, должно пройти 22 августа. Всего их будет 27. Планируется, что заграждения будут оперативно доставлять к месту установки в случае необходимости.

Строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью и Белоруссией начнется в сентябре.

До этого министр обороны сообщал, что ведомство не планирует заранее устанавливать минные заграждения на границе с Калининградской областью. По его словам, в случае необходимости мины будут установлены в зоне границы у тех главных путей, по которым возможно движение армейских подразделений недружественных стран.

Ранее в Литве рассказали о плане массовой эвакуации на случай войны.