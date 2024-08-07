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Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной

Лебедев принес извинения Мизулиной после слов Дудю об инфотерроризме ЛБИ

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за то, что в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) он назвал деятельность этой организации «инфотерроризмом». В видео, посвященном последним событиям в мире и опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», Лебедев заверил в отсутствии у него намерений как-либо оскорбить Мизулину.

По словам блогера, у зрителей могло сложиться ощущение, что во время беседы с Дудем он пытался унизить главу ЛБИ.

«Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев.

В то же время он подчеркнул, что все еще не поддерживает деятельность главы ЛБИ.

Кроме того, дизайнер прокомментировал планы Мизулиной подать на него в суд. Как сказал блогер, составление иска является ее «безусловным правом». При этом Лебедев выразил уверенность, что инстанция вынесет справедливое решение.

1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого дизайнер высказался о деятельности «Лиги безопасного интернета». Блогер признался, что «очень плохо» относится к Мизулиной и назвал ее действия вредными для страны.

Впоследствии глава ЛБИ пригрозила подать на Лебедева и Дудя в суд. Она уточнила, что организация хочет потребовать от них возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей.

Ранее Мизулина пожаловалась на слишком сильную народную любовь.

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