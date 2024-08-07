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Пожарного обвинили в растлении девочек-подростков

Во Франции пожарный знакомился со школьницами в соцсетях и насиловал их

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Depositphotos

Во Франции пожарного уличили в развращении несовершеннолетних и хранении изображений детской порнографии, пишет Actu17.

На прошлой неделе 42-летнему пожарному из города Анже предъявили обвинения в изнасиловании девочек-подростков, а также в съемке и распространении детской порнографии. По версии следствия, преступления совершались обвиняемым в период с 2011 года по 2020-й.

Известно, что некоторым из жертв педофила было всего 14 лет. Со всеми пятью пострадавшими он познакомился в социальных сетях.

Предполагаемого насильника поместили под строгий судебный надзор. При этом из пожарно-спасательной части мужчину не уволили, так как, по словам судьи, действия, в которых его обвиняют, были совершены не в ходе его работы в качестве пожарного.

Ранее петербуржец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.

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