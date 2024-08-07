В Воронеже с детской площадки похитили четырехлетнюю девочку

В Воронеже неизвестный похитил ребенка с детской площадки, по словам очевидцев, девочку заманили куклой. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице 9 января. По словам матери, она гуляла с дочерью на детской площадке и отвлеклась. Когда женщина вернулась, ребенка на детской площадке уже не было.

«Другие мамочки рассказали, что какой-то мужчина поманил ее куклой, а потом закрыл ей рот руками, схватил и убежал с ней в подъезд», — рассказала мать девочки Екатерина.

Женщина побежала в подъезд дома, предположительно, мужчина с ребенком мог выбежать с другой стороны. Мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы, она предполагает, что к похищению может быть причастен отец ребенка или кто-то из его знакомых. Россиянка считает, что неизвестный злоумышленник следил за девочкой.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области ищут двухлетнего мальчика, которого, по словам его матери, украл ее муж. Мужчина подкараулил россиянку на детской площадке, подошел и выхватил ребенка. При этом мать пыталась удержать мальчика, но знакомая мужчины схватила женщину и не отпускала. Отец тем временем «силой закинул» ребенка в машину.

Ранее россиянин обвинил свою мать в похищении его дочери.