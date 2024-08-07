Британский певец Стинг продал поместье в Италии компании Зеленского

Британский певец Стинг (настоящее имя — Гордон Мэттью Томас Самнер) продал свое поместье Тенута иль Паладжио, которое находится в итальянском регионе Тоскана, компании президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Databaseitalia.

В материале отмечается, что информация о сделке появилась в налоговом реестре недвижимости Италии. Официальные сведения о том, за сколько музыкант уступил свое поместье, не появлялись. Но, по мнению неназванных экспертов, речь может идти о сумме в €60-75 млн (5,5-6,9 млрд рублей).

«Новым владельцем Тенута иль Паладжио является итальянская компания San Tommaso S. R. L. <...> Хотя она зарегистрирована в Италии, она принадлежит украинским гражданам Владимиру Зеленскому и [его супруге] Елене Зеленской», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что впервые о наличии у украинского лидера зарубежной компании стало известно в 2019 году. Тогда политик еще был кандидатом в президенты и по какой-то причине не задекларировал свою виллу в итальянском курортном городе Форте дей Марми. После этого в заголовках газет помимо этого дома начала фигурировать и San Tommaso S. R. L.

По информации издания, оформление сделки о продаже поместья завершили 28 июня текущего года. Это произошло ровно через две недели после визита президента Украины в Италию, где в тот момент проходил саммит «Большой семерки» (G7). Авторы материала подчеркнули, что на этом мероприятии западные страны пообещали предоставить Киеву военную помощь на сумму $50 млрд за счет доходов и замороженных российских активов.

Ранее у семьи Зеленского нашли виллу в египетском «городе миллионеров».