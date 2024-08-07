Суд лишил свободы и оштрафовал мужчину на 1,8 млн рублей за ложное сообщение о теракте

В Петербурге осудили мужчину, который заявил, что его супруга собирается совершить теракт. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В феврале Рафикджон Юсупов, супруга которого в тот день улетала в Таджикистан, позвонил в аэропорт Пулково, чтобы сообщить о якобы готовящемся теракте. Мужчина сказал оператору колл-центра, что у его жены, находящейся на борту вылетающего в Худжанд самолета, в багаже имеется взрывное устройство.

Вылет воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Уральские авиалинии», остановили. На борт вызвали правоохранителей, которые проверили информацию и убедились, что тревога была ложной.

Юсупова, который таким образом хотел помешать жене улететь к родителям, задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. На суде он признал вину в полном объеме, выразил чистосердечное раскаяние и принес публичные извинения.

Судья отправил обвиняемого в колонию-поселения на три года и три месяца, а также обязал его выплатить в пользу «Уральских авиалиний» более 1,8 млн рублей.

Ранее россиянин лишился свободы на три года за оправдание теракта на Крымском мосту.