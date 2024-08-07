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Турэксперт оценил, насколько подешевеет отдых в России и за границей в сентябре

Турэксперт Мкртчян: отдых в Сочи и Анапе подешевеет на 25% в сентябре

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Михаил Голенков/РИА Новости

Стоимость отдыха в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе в сентябре упадет на 25%. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, в начале осени цены на путешествия в России снижаются на всех направлениях пляжного отдыха. Эксперт добавил, что цены на Балтийском, Черноморском, Каспийском побережье, а также побережье Японского моря в сентябре снизятся минимум на 20%. Из зарубежных стран отдых станет доступнее в Египте (-15%) и Турции (-20%).

«В сентябре цены повышаются в Арабских Эмиратах, но не сразу, а со второй половины месяца, на 15–20%. Поэтому, если кто-то хочет туда поехать, лучше делать это в августе. Кроме того, на 15–20% дороже будет отдыхать в Таиланде, на Мальдивах и Шри-Ланке», — добавил Мкртчян.

Эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова до этого говорила, что планирование отпуска на осень имеет свои преимущества. Так, прежде всего такой отдых будет более выгодным из-за раннего бронирования. Кроме того, так у туристов будет время составить план и маршрут поездки, наметить интересные места для посещения и выбрать наиболее популярные развлечения.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать за границей.

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