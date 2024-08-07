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Экс-замглавы Минобороны Иванов останется в СИЗО

Суд не нашел медицинских препятствий к содержанию экс-замглавы МО Иванова в СИЗО

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Илья Питалев/РИА Новости

Суд не нашел медицинских препятствий к содержанию бывшего первого заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина в СИЗО, заболеваний у них не выявлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда.

В документе также говорится, что суд принял во внимание возраст, состояние здоровья обвиняемых, их семейное положение, род занятий.

Суд также счел, что обвиняемые получат возможность скрыться от правоохранителей, если их освободить из СИЗО.

При этом защита обвиняемых настаивала на том, что Иванов, Бородин и соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин не собираются скрываться, однако суд эти доводы не убедили. В связи с этим срок ареста обвиняемым был продлен до 23 сентября 2024 года.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал банковские счета экс-замминистра Тимура Иванова.

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