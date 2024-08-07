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В России приговорили к колонии организатора террористического сообщества

Житель Омска приговорен к 16 годам за организацию террористического сообщества

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2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию и участие в террористическом сообществе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным суда, в январе 2017 года мужчина создал террористическую организацию. Он и его сообщники намеревались осуществить государственный переворот в России с применением оружия, а также теракты в Омске. В организацию фигурант звал единомышленников со знанием в области военного дела.

Омич планировал устроить теракты на объектах ФСБ, МВД и Минобороны России. С этой целью он обучился минно-взрывному делу, посредством интернета изучил инструкции по изготовлению самодельных бомб и делился этими знаниями с членами созданного им сообщества.

Организатора террористической организации удалось задержать в мае 2023 года. Сотрудники УФСБ России и Росгвардии провели в его доме обыски и обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства и средства инициирования подрыва, агитационные материалы и т.д.

Омич признан виновным в организации преступного сообщества и участии в нем, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, теракте, а также в незаконном приобретении хранении оружия, его составляющих и боеприпасов. Фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые 4 года заключения он проведет в тюрьме.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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