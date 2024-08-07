Под Одессой обнаружили грузовик с уклонистами

«КамАЗ» с 42 военнообязанными, который ехал в Приднестровье, задержали в Станиславке Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованном фото видны мужчины, сидящие в кузове со сложенными за головой руками. Подробности о задержанных не сообщаются.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины оценил управляемость ВСУ.