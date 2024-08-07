Число раненых детей увеличилось до шести после атаки ВСУ в Курской области

В Курской области в результате масштабной атаки украинских вооруженных сил пострадали шесть детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что четверо детей были госпитализированы: трехлетняя девочка находится в состоянии средней степени тяжести, двухлетний мальчик получил осколочное ранение спины, а также двое детей 2019 и 2015 годов рождения. Два других ребенка получают амбулаторное лечение.

«Мы на связи с уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается», — добавила Львова-Белова.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 по московскому времени до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск на границе в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Для отражения атаки были задействованы пограничные войска и подразделения ФСБ РФ.

По данным ведомства, в ходе боя было уничтожено 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

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