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В украинских Сумах произошли взрывы

В украинском городе Сумы раздалось несколько взрывов

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Shutterstock/RONEDYA

В украинском городе Сумы, расположенном на северо-востоке страны, произошло несколько сильных взрывов. Об этом сообщают несколько местных Telegram-каналов.

На фоне объявленной воздушной тревоги в областном центре прозвучало, по меньшей мере, три мощных взрыва. Кроме того, стали работать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, произошел прилет баллистических ракет.

Руководитель городской военной администрации Сум Алексей Дрозденко призвал население не поддаваться панике.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные использовали фугасные авиационные бомбы (ФАБ) для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в районе села Басовка в Сумской области.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ответ на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Атакам подверглись места дислокации украинских войск у населенных пунктов Юнаковка, Журавка, Хотень, Храповщина, Беловоды и Басовка.

Ранее журналисты выяснили, сколько бойцов потеряли ВСУ при попытке прорваться в Курскую область.

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