В МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации из-за атак ВСУ в Курской области

В главном управлении МЧС Российской Федерации по Курской области заявили, что не рассылали оповещений об эвакуации на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МЧС подчеркнули, что информация о том, что рассылкой занимается министерство является фейковой.

«Просим всех доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с обстрелами населенных пунктов в Курской области со стороны украинских войск.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Как рассказали в российском министерстве обороны, около 300 украинских военных атаковали позиции Вооруженных сил РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Во время операции они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее ВС РФ в ответ на атаку на Курскую область нанесли удары по формированиям ВСУ в Сумской области.