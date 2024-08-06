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СК РФ возбудит уголовное дело после атаки украинских войск на Курскую область

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после атаки ВСУ на Курскую область

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с обстрелами населенных пунктов в Курской области со стороны украинских войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

В материале отмечается, что ответственным за поручение был назначен временно исполняющий обязанности заместителя председателя СК РФ — руководитель главного военного следственного управления Константин Корпусов.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Как рассказали в российском министерстве обороны, около 300 украинских военных атаковали позиции Вооруженных сил РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Во время операции они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

Однако обстрелы населенных пунктов в Курской области продолжались в течение всего дня, в результате чего пострадали 18 мирных жителей. Вечером министерство обороны страны заявило о поражении украинской группы, пытавшейся пересечь границу, и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее ВС РФ в ответ на атаку на Курскую область нанесли удары по формированиям ВСУ в Сумской области.

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Атаки на Курскую область
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