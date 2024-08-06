Конфликт на Украине подошел к финальной фазе на передовой. Такое мнение выразил отставной офицер украинской Службы безопасности (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), передает РИА Новости.

«Сейчас на фронте в принципе все готовятся к заключительному этапу. Что-то будет. Вот заключительный этап», — заявил эксперт.

Экс-полковник СБУ заявил, что, по его данным, остался «месяц-два и что-то будет».

Стариков отметил, что в настоящее время российские войска продвигаются вперед на тактическом уровне. Экс-полковник СБУ указал, что ВС РФ ведут боевые действия по науке, в соответствии с правилами, тогда как Вооруженные силы Украины «воюют как получится».

До этого бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украине придется согласиться на российские условия, так как она уже проиграла.

Ранее в США заявили о глупом положении Евросоюза из-за ставки на победу Украины.