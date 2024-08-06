Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт сообщил о завершающей фазе конфликта на Украине

Экс-полковник СБУ: украинский конфликт приближается к заключительному этапу

close
100%
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Конфликт на Украине подошел к финальной фазе на передовой. Такое мнение выразил отставной офицер украинской Службы безопасности (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), передает РИА Новости.

«Сейчас на фронте в принципе все готовятся к заключительному этапу. Что-то будет. Вот заключительный этап», — заявил эксперт.

Экс-полковник СБУ заявил, что, по его данным, остался «месяц-два и что-то будет».

Стариков отметил, что в настоящее время российские войска продвигаются вперед на тактическом уровне. Экс-полковник СБУ указал, что ВС РФ ведут боевые действия по науке, в соответствии с правилами, тогда как Вооруженные силы Украины «воюют как получится».

До этого бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украине придется согласиться на российские условия, так как она уже проиграла.

Ранее в США заявили о глупом положении Евросоюза из-за ставки на победу Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами