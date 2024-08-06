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Несколько человек изнасиловали двух сестер и снимали процесс на видео

В Казахстане сотрудника полиции подозревают в изнасиловании сестер

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В Казахстане несколько человек, среди которых сотрудник полиции, подозревают в изнасиловании сестер. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на фонд «Не молчи».

Инцидент произошел в Шымкенте. О ситуации правоохранители узнали после того, как в местную больницу попали девушки 15 и 21 года.

Выяснилось, что обеих изнасиловали, при этом подозреваемые снимали процесс на видео и требовали не распространяться о ситуации, в противном случае кадры окажутся в интернете. Об обстоятельствах произошедшего информация отсутствует.

«Девочки написали заявление, с ними работает психолог», – сообщается в публикации.

Всех подозреваемых задержали, на данный момент они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о вымогательстве.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее в в Челябинской области мигранта заподозрили в изнасиловании ребенка.

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