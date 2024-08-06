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Иммунолог рассказал о новой вспышке коронавируса в России

Иммунолог Крючков: в России идет фаза роста заболеваемости коронавирусом

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России идет фаза роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, коронавирус является круглогодичным заболеванием с выраженным сезонным компонентом. Он добавил, что само заболевание не уходило, уже около полутора лет оно находится в подострой форме.

По словам Крючкова, сегодняшние показатели указывают на то, что это не крупная волна, но сильно выраженная вспышка.

Иммунолог добавил, что говорить о каком-то одном штамме коронавируса на этот раз неправильно.

Днем 6 августа сообщалось, что в России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом — за неделю показатель вырос на 28,2%.

В июне глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что необходимости в массовой вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока нет, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени.

В начале июня Мурашко рассказал, что более 80 тысяч россиян были заражены коронавирусом на тот момент. По его словам, 20 тысяч из них находились на лечении в медучреждениях.

Ранее в России оценили влияние пандемии коронавируса на рынок коммерческой недвижимости.

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