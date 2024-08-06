Штаб Трампа сравнил с ночным кошмаром выбранного Харрис кандидата в вице-президенты

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз, который был выбран вице-президентом США Камалой Харрис, является опасным либеральным экстремистом. Об этом заявили в штабе кандидата в президенты Дональда Трампа от Республиканской партии, передает РИА Новости.

«Как и Камала Харрис, Тим Уолз — это опасный либеральный экстремист», — говорится в сообщении.

В предвыборном штабе добавили, что «калифорнийская мечта» Харрис-Уолза является «ночным кошмаром каждого американца».

По мнению штаба республиканца, несмотря на то, что Уолц и демонстрирует поддержку американцев в сердце страны, но считает, что окраинная, сельская Америка — это «в основном коровы и камни».

До этого стало известно, что Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии страны. Сообщалось, что ее поддержали большинство партийных делегатов. Харрис получила 99% голосов делегатов-участников во время проведения виртуального поименного голосования.

Ранее стало известно о контактах двух стран НАТО с командой Трампа.