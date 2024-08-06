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В Курской области жителям поступают провокационные звонки об эвакуации

В Курской области предупредили о провокационных звонках украинских спецслужб

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Поступающие жителям Курской области звонки с предупреждением о захвате Курской атомной электростанции — информационная провокация со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

В публикации отмечается, что жителям города Курчатов и Курчатовского района, где расположена АЭС, стали поступать звонки якобы от имени российских властей с призывом эвакуироваться из-за скорого захвата атомной электростанции.

«На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО. Это информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации!», — говорится в сообщении правительства Курской области.

ЦИПсО — Центр информационно-психологических операций, подразделение украинских спецслужб.

6 августа сообщалось, что Курская атомная электростанция (АЭС) в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме.

Перед этим российские системы противовоздушной обороны ликвидировали ракету Вооруженных сил Украины в небе над регионом.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы сожгли движущиеся к Курской области бронемашины ВСУ.

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