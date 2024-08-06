На Кубани машина столкнулась с грузовиком и микроавтобусом, более 10 человек пострадали

На Кубани произошло массовое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на 178-м километре трассы Р-217, в районе города Армавир. На дороге столкнулись грузовик, микроавтобус и легковая машина. В салоне второго участника аварии находилось 17 пассажиров, в автомобиле – пять.

На кадрах с места заметно, что передняя часть автобуса серьезно пострадала, он съехал с дороги. Легковая машина врезалась в средство передвижения сзади и также получила повреждения.

В результате ДТП пострадали 11 человек. Известно, что двоих человек спасти не удалось. После аварии специалисты МЧС деблокировали их из легкового автомобиля. Движение на автодороге после инцидента не перекрывали.

Как сообщает Telegram-канал Mash, среди пострадавших есть пятеро детей. О том, какие травмы получили люди и в каком состоянии они находятся, не сообщается.

Ранее в Саратовской области поезд врезался в автомобиль, два человека пострадали.