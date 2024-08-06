Строители отложили ремонт дороги за миллионы фунтов из-за логова грызунов

В Великобритании ремонтные работы на дорожной развязке в графстве Кент приостановили после найденного рядом с ней гнезда грызунов семейства Соневые. Об этом сообщает Daily Mail.

Развязка Key-Street, по данным издания, — одна из самых оживленных в этом регионе. На ее капитальный ремонт было выделено 5,8 млн фунтов стерлингов (более 631 млн рублей). После обнаружения логова зверьков в Совете графства заявили, что для продолжения работ компании нужно получить специальное разрешение, так как обитающие там животные находятся под защитой.

Строители, которые нашли гнездо, немедленно прекратили работы до новых распоряжений начальства. Предполагается, что ремонт возобновится осенью 2024 года после того, как будет принято решение, что делать с логовом зверьков.

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