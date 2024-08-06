Продуктовый ангар вспыхнул в Сочи

В Сочи продуктовый ангар загорелся на площади в 100 квадратных метров. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в Адлерском районе на Урожайной улице. Предварительно, произошло возгорание продуктового ангара на площади в 100 квадратных метров.

На месте происшествия работают 16 сотрудников экстренных служб, задействовано пять единиц техники. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало, угрозы распространения огня нет.

До этого в Туапсе произошел крупный пожар на рынке. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек. Причины возгорания в данный момент устанавливаются. Огонь удалось ликвидировать, площадь горения составила 450 квадратных метров.

Ранее взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем предприятии в Коми.